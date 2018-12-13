Köprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandı

Olay, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi’nde meydana geldi. Kepez Belediyesi hizmet binası önündeki köprülü kavşakta yürüyen ortaokul öğrencisi Zerda T., henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metreden yola düştü.
Zemine çakılması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Zerda T. için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Zerda T.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Zerda T., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA
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