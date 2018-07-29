Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Koray Aydın’ın gafına MHP’den ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Liderimiz Devlet Bahçeli” gafına yönelik MHP’den ilk tepki geldi.

android-time 15:38 29 Temmuz 2018
Haberler Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Liderimiz Devlet Bahçeli” gafına yönelik MHP’den ilk tepki geldi.

Koray Aydın'ın yaptığı gafa ilişkin konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Soru şudur; oradaki kitle kimi yuhaladı, MHP lideri Bahçeli'yi mi yoksa Koray Aydın'ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli' gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz” dedi.

İHA

Son güncelleme: android-time 17:0429.07.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar