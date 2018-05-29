Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç kaza 2 kardeşin mezarı oldu!

Adıyaman’da, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kardeş öldü.

android-time 19:49 29 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Korkunç kaza 2 kardeşin mezarı oldu!
Adıyaman’da, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kardeş öldü.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Arslan (30) yönetimindeki 02 FU 194 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Mehmet Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

 

İLGİLİ HABERGaziantep'te feci kaza sonucu 1 kiş öldü 14 kişi yaralandıGaziantep'te feci kaza sonucu 1 kiş öldü 14 kişi yaralandı

Kazada yaralanan kardeşi Çetin Arslan (25) ise ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çetin Arslan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:0029.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar