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Korkunç olay! Anne temizlik yaparken…

Adıyaman'da, 6 katlı apartmanın en üst katında annesi temizlik yaparken düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.

android-time 23:21 4 Ekim 2018
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Korkunç olay! Anne temizlik yaparken…
Adıyaman'da, 6 katlı apartmanın en üst katında annesi temizlik yaparken düşen Alkame Göksu (2), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında annesi temizlik yaptığı sırada Alkame Göksu, balkonda oynamaya başladı. Küçük Alkame oynarken tırmandığı balkon demirlerinden dengesini kaybederek düştü.

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Gürültüyü duyan ailesi çocuklarını yerde yatarken görünce hemen aşağıya inerek otomobille özel hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Alkame, kurtarılamadı.

Ölümlüyle yakınlarını yasa boğan Alkame'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 23:2204.10.2018
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