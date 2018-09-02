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Korkunç olay! Kardeşinin düğününde ağabeyini öldürdü

Niğde'nin Bor ilçesinde kız kardeşlerinin düğününde havaya ateş ettiği esnada ağabeyi öldüren zanlı, tutuklandı.

android-time 17:46 2 Eylül 2018
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Korkunç olay! Kardeşinin düğününde ağabeyini öldürdü
Niğde'nin Bor ilçesinde kız kardeşlerinin düğününde havaya ateş ettiği esnada ağabeyi öldüren zanlı, tutuklandı.

31 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda Hasan Koyun (30), kız kardeşinin düğününde nereden geldiği belli olmayan kurşunla hayatını kaybetmişti.

 

Olay sonrası Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Düğün kamerasından silah sıkanları tespit eden ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.

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KURŞUN AĞABEYİNİN SİLAHINDAN ÇIKMIŞ

Yapılan teknik çalışmalar sonrası kurşunun Hasan Koyun'un kardeşi Ramazan Koyun'un (28) ateşlediği silahtan çıktığı belirlendi. Ramazan Koyun, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA

Son güncelleme: android-time 18:0402.09.2018
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