Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç olay! Korkuluk bileğine saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçe kapısının üzerinden atlarken düşen Rıdvan Başaran'ın (9) sağ el bileğine demir korkuluk saplandı. Rıdvan'ın bileğine saplanan korkuluk, ameliyatla çıkarıldı.

android-time 20:18 1 Eylül 2018
Haberler Gündem
Korkunç olay! Korkuluk bileğine saplandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bahçe kapısının üzerinden atlarken düşen Rıdvan Başaran'ın (9) sağ el bileğine demir korkuluk saplandı. Rıdvan'ın bileğine saplanan korkuluk, ameliyatla çıkarıldı.

Tarsus ilçesi Tozkoparan Zahit Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oyun oynayan Rıdvan Başaran, bahçenin yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki demir kapısının üzerinden atlamak isterken dengesini yitirip düştü. Bu sırada kapının demir korkuluğu çocuğun sağ el bileğine saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

FOTO: DHA- Bahçe kapısından atlarken bileğine demir korkuluk saplandı

FOTO: DHA- Bahçe kapısından atlarken bileğine demir korkuluk saplandı

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, Rıdvan’ın bileğine saplanan korkuluğu demir testeresiyle kesti. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rıdvan’ın bileğindeki demir, başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.  DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar