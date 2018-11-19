Korkunç ölüm! Genç kız balkondan eve girmek isterken…

Adana'da anahtarını içeride unuttuğu evine apartmanın yedinci katındaki merdiven boşluğu canımdan girmeye çalışan 20 yaşındaki Buse Kurt, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Gece arkadaşı Oğuz G. ile eve gelen Buse Kurt, iddiaya göre anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşinin kapıyı açmasını bekledi ancak kardeşi uyanmadı. Çareyi merdiven boşluğundaki camdan evin balkonuna geçmekte bulan genç kız, dengesini yitirip, yedinci kattan aşağı düştü. Sesi duyup, balkona çıkan apartman sakinleri, yerde bir kadının yattığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı kontrolde, beton zemine düşen genç kızın öldüğü belirlendi.

ANAHTAR, PASPASIN ALTINDA BULUNDU

İnceleme yapmak için 7’nci kattaki daireye çıkan polisler, paspasın altında anahtar buldu. Anahtarın genç kızın evine ait olduğunu saptayan polisler, Kurt’un arkadaşı Oğuz G.’yi ifadesini almak için karakola götürdü. Genç kızın cesedi polis ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA