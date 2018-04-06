Korkutan gerçek: İstanbul’da bir yangın her an faciaya dönebilir

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlkyardım Hastenesi’nde çıkan yangın gözleri İstanbul’a çevirdi. Dünkü yangın faciaya dönmeden söndürüldü ancak şu an İstanbul’da orman, büyük sanayi kuruluşları ve gökdelenlerde çıkacak bir yangın faciaya dönebilir. Çünkü bu tür yangınlara müdahalede kullanılan yangın söndürme helikopterini kiralamak için İBB tarafından açılan ihale iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015 yılının Ağustos ayında 33 milyon 480 bin Amerikan doları bedel ile imzaladığı 2 yıllık yangın söndürme helikopteri kira sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona erdi.

ŞARTLAR UYMAYINCA İHALE ERTELENDİ

İBB, yeniden yangın söndürme helikopteri kiralamak üzere 9 Ocak 2018'de ihaleye çıkacağını duyurdu. Daha sonra ihale tarihi 29 Ocak 2018'e ertelendi. İhale duyurusunda; işe başlama tarihinden itibaren en az “20 ay – 800 saat” garanti uçuş süresi ile İstanbul mücavir alanında ve Türkiye genelinde olası afet durumları, orman ve büyük sanayi ve çok katlı yapılarda meydana gelebilecek yangınlara müdahale edebilecek hava müdahale aracı kiralanacağı açıklandı.

Teknik şartnamede kiralanacak helikopterin yangınlarda binalardan personel tahliyesi, yük, malzeme taşınması gibi kurtarma işlerinde kullanılacağı, gövdeden su atabilen aynı zamanda yangına tazyikli su veya kimyasal madde ile müdahale edebilen bir araç olması gerektiği kaydedildi.

DAHA SONRA GEÇERLİ TEKLİF VERİLMEYİNCE İPTAL OLDU

Hava müdahale aracının görev yapacakları bölgelerde 24 saat esasına göre mesai günü ve tatil gününe bağlı kalmaksızın görev yapacakları belirtildi. İsteklilerin tekliflerini Türk Lirası olarak vermesi gerektiği ifade edildi. Kiralama süresi en az 20 ay olarak belirlendi. Ancak İBB, 22 Şubat 2018 tarihinde “geçerli teklif veren istekli çıkmaması” nedeniyle ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.

ŞUAN DA YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ YOK!

İhale önümüzdeki dönemde tekrar gerçekleştirilecek ancak o güne kadar İstanbul'da çıkacak olası bir yangında ihtiyaç duyulması halinde kullanılacak bir yangın söndürme helikopteri bulunmuyor.