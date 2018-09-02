Korsan gösteride taş silah sayıldı ceza yağdı

Adana'da korsan gösteriye katılarak polise taş atan bir kişinin elindeki taşları silah sayan mahkeme, sanığa toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

20 Mart 2016 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde Nevruz'u bahane edip terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) adına korsan gösteri düzenleyen örgüt yandaşları, polise başta el yapımı patlayıcı olmak üzere molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Polisin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçtı. Korsan gösteriyle ilgili olarak daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çektiği fotoğraflardan yola çıkarak korsan gösteriye katılan şahısları tek tek belirledi. Savcılıktan alınan izinle zanlıları 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, terör örgütü MKP'ye yönelik Adana merkezli Mersin, İstanbul, Hatay, Niğde, Çorum, Diyarbakır ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Hüseyin Kaloğulları'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Kaloğulları sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 12 kişiyle birlikte hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı.

TAŞ SİLAH SAYILDI

Mahkeme davada da Kaloğulları'nın katıldığı korsan gösterilerde polise attığı taş ‘silah' olarak değerlendirildi. O davada da karar, 24 Ekim 2017 tarihinde çıktı. Kaloğulları, ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 3 yıl bir ay 15 gün, ‘kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne suç sayılan silahla katılmak'tan 2 yıl bir ay, ‘kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 20 ay, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak, ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmek'ten de 5 ay olmak üzere toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Kararı öğrenince kaçan Kaloğulları, Seyhan'ın Şakirpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlü, adliyeye ve oradan da cezaevine götürüldü. Bu arada diğer örgüt üyelerine de yüksek cezalar verildiği öğrenildi.

İHA