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Kosova’dan getirilen FETÖ’cülerle ilgili yeni gelişme!

Kosova’dan MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi 6 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüpheliler “Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği veUluslararası Casusluk” suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Can ÖZÇELİK
android-time 21:22 11 Nisan 2018
Haberler Gündem
Kosova’dan getirilen FETÖ’cülerle ilgili yeni gelişme!
Kosova’dan MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi 6 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüpheliler “Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği veUluslararası Casusluk” suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MİT’in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye’ye özel uçakla getirilen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina’nın savcılık sorgusu tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı 6 şüpheliyi, “Silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “Uluslar arası casusluk” suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Son güncelleme: android-time 21:5311.04.2018
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