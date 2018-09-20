Köylüler, aramaya karşı çıktı: Doğa tahribatına yol açacak

Maden Tetkik Arama (MTA), Sivas'ın Divriği İlçesi'ne bağlı Mursal Köyü'nde altın rezervi aramak için çalışma başlattı. Köylüler, doğa tahribatına yol açacağı gerekçesiyle aramaya karşı çıkarak, mahkemeye başvurdu. Bölge sakinleri "Maden hayvancılıktan, arıcılığa kadar tarımı olumsuz yönde etkiler" görüşünde.

Maden Tetkik Arama Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü'yle sözleşme imzalayarak Sivas’ın Divriği İlçesi’ne bağlı Mursal Köyü’ndeki 23 dekarlık mera alanında polimetal (çoklu metal) rezervi aramak için sondaj çalışması kararı başlattı.

KÖYLÜLER DİRENDİ

27 Temmuz günü alınan karar sonrası bölgeye giden MTA görevlileri, köylülerin direnişiyle karşılaştı. Sondaj çalışması için gelen ekipleri köylerine sokmamak için günlerce nöbet tutan köylüler STKların desteğiyle yürütmenin durdurulması için Sivas İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Köylülerin karşı çıkmasına rağmen MTA ekipleri, 3 Eylül günü sabaha karşı jandarma ekipleriyle bölgeye giderek sondaj çalışmalarına başladı.

“TARIMSAL ALANLARI YOK EDER”

Altın işletmecilerinin altın rezervi için sondaj çalışması yaptığını söyleyen köy halkı, kamuoyunun dikkatini çekmek için İstanbul’da da bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında sondaj çalışmasının yapıldığı alanlara köylünün yaklaştırılmadığını söyleyen Mursal Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Üyesi Önder Ayten, çalışmaların hem köylerine hem de çevresine zarar vereceğini söyledi.

“YERLİ ÜRETİME ZARAR VERİR”

Sondaj çalışmasının bir sonraki ayağının maden işletme sahalarının getireceği felakettir ve bizleri ciddi şekilde endişelendirmektedir diyen Ayten sözlerini şöyle sürdürdü: “Mursal köyümüzün yerleşkesi ve konumu itibariyle değerlendirdiğimizde maden çalışmaları sadece köyümüzü ilgilendirmiyor. Çevre köylerimizi ve Divriği ilçemizi de tehdit edecek bir unsur haline gelecektir. Divriği’nin sulama ve tarımsal sulama ihtiyacını da karşılayan su kaynaklarına sahip önemli bir konumdadır. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu yerli üretimi de destekleyen, tarımsal, hayvancılık, arıcılık, balık yetiştiriciliği üretim faaliyetlerinde bulunan köy halkımızı hiçe saymak, endişelerini anlamamak sosyolojik yaralar açacaktır”