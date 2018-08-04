Köylülerden askere yürek ısıtan ikram

Afyonkarahisar’da helikopterle acil iniş yapan askeri personele köy halkı kucak açtı.

Ankara’dan Isparta’ya taşınan Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait helikopter, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Alanyurt Köyü sınırlarında teknik bir aksaklık nedeniyle acil iniş yaptı. Helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkı ilk olarak olumsuz bir durum olup olmadığını görmek amacıyla bölgeye gitti.

Askeri helikopterdeki personelin iyi olduğunu gören köy halkı, bu kez misafirperverlik örneği göstererek görenleri duygulandıracak bir davranışa imza attı. Askerlerin iyi olduğunu gören köylüler evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle hemen oracıkta bir yer sofrası kurdu. Kurulan sofrada köylülerle birlikte bağdaş kuran askeri personelin bir hayli keyifli olduğu gözlendi.

VALİLİKTEN KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar Valiliği de helikopterin zorunlu iniş yaptığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, askeri personelin, arızanın giderilmesinin ardından tekrar havalanarak Isparta’ya indiğini kaydetti. Açıklamada, askeri mürettebata yemek ikram eden köylülere de teşekkür edildi.