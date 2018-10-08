KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? DHBT başvurusu nasıl yapılır?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ÖSYM tarafından 22 ilde gerçekleştirilecek. KPSS DHBT başvuru tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yaparken DHBT sınav sonuçlarını baz alıyor. Peki KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılması gerekiyor? İşte ayrıntılar...

Din Bilgisi Alan Testi sınavına dahil olmak isteyenler dikkat! Başvurular 9-17 Ekim tarihlerinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılacak. Başvuru yapmayı kaçıranlar ise 9 Aralık’ta geç başvuru yapabilecek. Sınav başvurusu yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara 60 TL yatırmak gerekiyor. DHBT HANGİ İLLERDE DÜZENLENECEK? Sınav merkezleri listesi aşağıda yer alıyor. ÖABT'ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyecekler. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklar. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler. 010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN

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