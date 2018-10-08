KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor? DHBT başvurusu nasıl yapılır?

Din Bilgisi Alan Testi sınavına dahil olmak isteyenler dikkat! Başvurular 9-17 Ekim tarihlerinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılacak. Başvuru yapmayı kaçıranlar ise 9 Aralık’ta geç başvuru yapabilecek. Sınav başvurusu yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara 60 TL yatırmak gerekiyor.
DHBT HANGİ İLLERDE DÜZENLENECEK?
Sınav merkezleri listesi aşağıda yer alıyor. ÖABT'ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyecekler. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklar. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler.
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
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