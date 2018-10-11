KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılacak? KPSS DHBT son başvuru tarihi ve sınav ücreti…

Merakla beklenen KPSS DHBT başvuru tarihi geldi. Din hizmetleri alanında kurumlara başvuru yapmak isteyenlerin ilgiyle araştırdıkları DHBT başvurularıyla ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte 22 şehirde gerçekleştirilecek olan KPSS DHBT başvuru detayları...

ÖSYM tarafından 22 ilde gerçekleştirilecek, KPSS DHBT başvuruları başladı. KPSS DHBT başvurularının ne zamana kadar süreceği merak edilirken, işlemler 9-17 Ekim tarihlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi'nden yapılacak. Peki KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar?

DHBT SINAV ÜCRETİ 60 TL OLACAK

DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.

DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Tam adı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olan DHBT sınavı, 9-17 Ekim tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Sınav 9 Aralık 2018 tarihinde yurt genelinde belirlenen merkezler üzerinde gerçekleştirilecek.

DHBT HANGİ İLLERDE DÜZENLENECEK?

Sınav merkezleri listesi aşağıda yer alıyor. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyecekler. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklar. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler.

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN