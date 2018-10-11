KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılacak? KPSS DHBT son başvuru tarihi ve sınav ücreti…

ÖSYM tarafından 22 ilde gerçekleştirilecek, KPSS DHBT başvuruları başladı. KPSS DHBT başvurularının ne zamana kadar süreceği merak edilirken, işlemler 9-17 Ekim tarihlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi'nden yapılacak. Peki KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar?
DHBT SINAV ÜCRETİ 60 TL OLACAK
DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.
DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Tam adı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi olan DHBT sınavı, 9-17 Ekim tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 1 Kasım tarihinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Sınav 9 Aralık 2018 tarihinde yurt genelinde belirlenen merkezler üzerinde gerçekleştirilecek.
DHBT HANGİ İLLERDE DÜZENLENECEK?
Sınav merkezleri listesi aşağıda yer alıyor. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyecekler. Adaylar, bu alana kendi adres ilini yazacaklar. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler.
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
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