KPSS lise sınavı sonuçları için bekleyiş… KPSS sınav sonuçları ne zaman?

KPSS sonuçları için bekleyiş başladı. KPSS lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Memur olarak çalışmak isteyenlerin mutlaka katılması gereken KPSS gerçekleşti. Adaylar ortaöğretim (lise) KPSS ardından sınav sonuçlarını merak ediyor. İşte KPSS sonuç detayları...

KPSS sonuçları adım adım yaklaşıyor. Memur olmak isteyenlerin gözü ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasında. KPSS sonuçları ne zaman açıklancak merak edenler için sonuç tarihi haberimizde.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı programa göre 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak olan KPSS sonuçları memur adayları tarafından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SINAV KAÇ DAKİKA SÜRDÜ KAÇ SORU SORULDU?

KPSS ortaöğretim sınav soruları genel kültür ve genel yetenek testlerinden oluşuyor. ÖSYM tarafından hazırlanan sınavda her testten 60’ar soru hazırlanıyor. 120 sorudan oluşan sınav için adaylara 130 dakika verildi.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre KPSS sınav sorularının %10’luk kısmı 9 Ekim tarihinde yayınlandı.