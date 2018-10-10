KPSS lise soru ve cevapları yayınlandı! KPSS ortaöğretim seviyesi sonuçları ne zaman?

KPSS lise sınavında ter dökerek emeklilerinin karşılığını almayı bekleyen öğrenciler için KPSS soru ve cevapları yayınlandı. KPSS soru ve cevapları sayesinde öğrenciler resmi sonuçlardan önce sınav durumlarını tespit etme imkanına erişti. KPSS soru ve cevaplarına dair detaylar haberimizde...

KPSS maratonunda bir viraj daha dönüldü. Geçtiğimiz hafta sonu KPSS lise seviyesinde KPSS sınavı gerçekleşti. Soru ve cevaplar ise öğrencilerin erişimine dün akşam saatlerinde sunuldu. Peki KPSS sonuçları resmen ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

KPSS SORU VE CEVPALARI YAYINLANDI

2018 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarına adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabiliyor.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

BU HATALAR KPSS’NİZİ İPTAL ETTİREBİLİR

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.