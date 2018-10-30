KPSS önlisans sınav yerleri ve belgesi: KPPS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

2018 KPSS önlisans sınavına kısa süre kala, sınava girecek birçok aday KPSS önlisans sınav yerlerini araştırıyor. Sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS sınav giriş belgesi ve sınav yeri ais.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebilir.

KPSS sınav giriş yerleri belli oldu. 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin sitesine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İşte KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek KPSS önlisans sınav giriş yeri sorgulama ekranı ve KPSS'ye dair tüm detaylar aşağıda yer alıyor…

ÖSYM AİS KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLA

DHBT NE ZAMAN?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son sınav din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT). 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.