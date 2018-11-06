KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans soruları ve cevapları açıklandı!

Kamu personeli olmak isteyenler ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'ye girmek zorunda. Geçen haftasonu düzenlenen KPSS önlisans sınavının soruları ve cevapları yayınlandı. Öte yandan KPSS önlisans sonuçları için de tarih belirlendi. İşte KPSS hakkında merak edilen son gelişmeler...

ÖSYM bu akşam KPSS önlisans sorularını ve cevaplarını açıkladı. Memur adayları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden KPSS önlisans sorularını ve cevaplarını görüntüleyebiliyorlar. Kısa bir zaman önce düzenlenen sınav için sonuç tarihi de açıklandı. Siz de KPSS önlisans sınav sonucunuzu tahmin etmek için haberimizde yer alan linkteki KPSS önlisans sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 6 Kasım 2018 tarihinde saat 16.15’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.” denildi.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de gerçekleştirildi. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açacak.

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BAŞKASININ YERİNE KPSS’YE GİRMEYE ÇALIŞTILAR!

Şanlıurfa'da başkasının yerine Ön Lisans KPSS'ye girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da hafta sonu düzenlenen Ön Lisans KPSS'ye sahte kimlik düzenleyerek başkasının yerine girmeye çalışırken yakalanan 13 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar bu gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA