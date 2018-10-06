KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta yapılacak? | KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Kamu personeli olmak isteyen adaylar için heyecan dorukta! Yarın yani 7 Ekim Pazar günü 2018 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) düzenlenecek. Adayların kimliklerini ve sınav giriş belgelerini sınava girerken yanlarında getirmeleri gerekiyor. İşte KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranına haberimizden erişebilirsiniz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018 Ortaoöğretim KPSS yarın saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, sınava girecek adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adayların, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerekecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞRENME EKRANI

Yukarıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin, ardından sınav giriş belgenizi yazdırın.



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim KPSS 130 dakika sürecek. Sınav süresinin ilk 100 dakikası ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak. Sınav sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Açık Tutulacak Nüfus Müdürlüklerine https://www.osym.gov.tr/ internet adresindeki duyurular kısmından öğrenilebilecek.

ÖSYM’DEN ADAYLARI İLGİLENDİREN AÇIKLAMA!

“07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00 – 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir.

Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın, Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü'ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.”