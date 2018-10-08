KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman? KPSS lise soru ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS soruları zor muydu? KPSS lise sınavı sonrası binlerce adayın katıldığı sınav hakkında KPSS ortaöğretim sınavının soruları sosyal medya üzerinde tartışmalar başladı. KPSS ortaöğretim sınavının soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman yayınlanır?

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. KPSS’de yerini alan ve sınavını başarılı bir şekilde bitiren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'nın 2018 KPSS ortaöğretim sorularının yorumlarını tartışıyor. KPSS soru ve cevpaları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman? İşte detaylar…

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

7 Ekim KPSS soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SINAVININ GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.