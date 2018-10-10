KPSS ortaöğretim soruları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte KPSS lise soru ve cevap anahtarı…

Memur olmanın birinci şartı olan KPSS sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Punalarını hesaplamak isteyen adaylar KPSS soruları ve cevaplarını bekliyordu ve ÖSYM soru ve cevap anahtarını yayımladı. KPSS ortaöğretim sorularına haberimizden erişebilirsiniz. KPSS sonuçları sise ÖSYM tarafından 8 Kasım'da açıklanacak.

KPSS ortaöğretim soruları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları…

Merakla beklenen KPSS soruları ve cevapları yayınlandı. 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018KPSS Ortaöğretim soruları ve cevaplarına adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabiliyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.