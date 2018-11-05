KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı mı?

ÖSYM KPSS önlisans sınavı dün gerçekleştirildi. Sınavın ardından kaç puan aldığını merak eden adaylar KPSS sonuçlarının açıklanmasından önce KPSS önlisans soru ve cevap anahtarını bekliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, önlisans oturumu sonuçları, soruları ve cevapları ÖSYM tarafından henüz yayımlanmış değil.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi tamamlandı. KPSS önlisans sınavına giren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'nın 2018 KPSS önlisans sorularını ve cevaplarını bekliyor. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açacak. KPSS soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih henüz belli değil.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018’de gerçekleştirildi. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018’de adayların erişimine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

KPSS LİSE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.



TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Tercih tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak. Tercih takvimi, ÖSYM tarafından duyurulacak.

Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları, “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden 29 Kasım’da açıklanacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.