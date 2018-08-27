KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takviminde yerini aldı!

Memur olup garanti bir iş sahibi olmak isteyenler yine KPSS'de ter döktü. Şimdi ise emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. ÖSYM sınav takviminde KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. İşte kamu personeli olmak isteyenlerin merakla beklediği sonucun tarihi...

ÖSYM , KPSS lisans sonuç tarihini açıkladı. Buna göre adaylar 31 Ağustos 2018 günü ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sonucunu öğrenebilecekler. Sayılı günler kala kamu personeli olmak isteyenleri heyecanlı bir bekleyiş sardı. KPSS sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda verdiğimiz linkten öğrenebilirsiniz.

ÖSYM KPSS LİSANS SONUÇLARI

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.