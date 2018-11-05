KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM, KPSS önlisans sonuç tarihini duyurdu!

KPSS önlisans sınavı gerçekleşti. KPSS sonuçları açıklanmadan önce puanlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek soru ve cevap anahtarı açıklaması bekliyor. KPSS önlisans sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı da merak edilen konular arasında dikkat çekiyor.

Memur olmanın ilk şartı olan KPSS gerçekleşti. Sınav giren adaylar puanlarını hesaplamak için KPSS önlisans sınavı soru ve cevaplarını bekliyor. Peki KPSS sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirildi. ÖSYM sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

KPSS LİSE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak.



KPSS SINAVININ GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.