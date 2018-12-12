ÖSYM, KPSS TERCİH KILAVUZU: KPSS’de puanlar ve kontenjanlar belli oldu!

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve KPSS tercihleri başladı. Memur olma hayali kuranlar ÖSYM'nin sayfasına koştu. Tercihten önce adayların dikkat etmesi gereken bir konu var. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genel bilgiler sayfasında devlet memurluğu için aday olacaklara 'özel koşullar' bölümünün muhakkak incelenmesi gerektiğini ve ona göre başvurularının yapılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. İşte KPSS tercih kılavuzu...

KPSS’de tercih maratonu başladı ve ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS tercih kılavuzu üzerinde yer alan alanlar ve kontenjanlar ışığında memur adayları KPSS tercihleri yapacak ve istedikleri alanlara yerleşmeyi bekleyecek. KPSS tercih kılavuzuna aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz…

LİSE MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

ÖNCEKİ TERCİHLERE GÖRE LİSE MEZUNLARI İÇİN EN DÜŞÜK PUANLI ALANLAR

Lise mezunları için ayrılan memurluk kadrolarında 94, şoför kadrosuna 88 ve 89 puan ile atama yapılırken en düşük atama 70 puan ile Hayvan Bakıcısı kadrosuna yapıldı.

ÖSYM’DEN KPSS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

YAŞ AVANTAJI

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.