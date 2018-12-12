ÖSYM, KPSS TERCİH KILAVUZU: KPSS’de puanlar ve kontenjanlar belli oldu!

KPSS’de tercih maratonu başladı ve ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS tercih kılavuzu üzerinde yer alan alanlar ve kontenjanlar ışığında memur adayları KPSS tercihleri yapacak ve istedikleri alanlara yerleşmeyi bekleyecek. KPSS tercih kılavuzuna aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz…
LİSE MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU
LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU
ÖNCEKİ TERCİHLERE GÖRE LİSE MEZUNLARI İÇİN EN DÜŞÜK PUANLI ALANLAR
Lise mezunları için ayrılan memurluk kadrolarında 94, şoför kadrosuna 88 ve 89 puan ile atama yapılırken en düşük atama 70 puan ile Hayvan Bakıcısı kadrosuna yapıldı.
ÖSYM’DEN KPSS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
YAŞ AVANTAJI
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
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