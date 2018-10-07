‘Kredi kartı aidatı ve dosya masraflarını geri alabilirsiniz’ deyip!..

Çağrı merkezi şeklinde sistem kuran vurguncular, kredi kartı aidatları ve kredi dosya masraflarını iadesini sağladıklarını söyleyerek kredi kartı bilgilerini aldıkları vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında 1 milyon 529 bin TL elde etti. Bu yolla 740 kişiden para toplayan 31 kişi hakkında 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul'da 2016 yılında çağrı merkezi şeklinde sistem kuran vurguncular, vatandaşları voip hatlar (internet üzerinden yapılan arama) aracılığıyla arayarak kart aidatları ve kredi dosya masraflarının iadesini sağladıklarını söyleyip inandırdılar.

Herhangi bir banka aracılığı olmadan yüksek tutarlı iadeleri gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler veren dolandırıcılar, ikna ettikleri vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında bir komisyon talep ettiler. Komisyon tahsilatının yapılabilmesi için de vatandaştan kredi kartı bilgilerini istediler. Aldıkları bilgilerle de kredi kartlarından para çekimi yaptılar.

TOPLAM 1 MİLYON 529 BİN TL KOMİSYON ALINMIŞ

Komisyon ücreti alınmasına rağmen dosya takipleri ve iade işlemleri gerçekleşmeyince kandırıldıklarını anlayan 41 vatandaşlar savcılığa başvurdu. Savcılığın yaptığı tespitlere göre, 740 kişiden toplamda 1 milyon 529 bin TL tutarında komisyon bedeli adı altında çekimler yapıldı.

6 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık, yakalanan 31 şüpheli hakkında “Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

ÜCRETSİZ ŞAHSİ BAŞVURU İLE YAPILIYOR

Komisyon alınarak gerçekleştirilen bu işlemlerin, vatandaşlar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden şahsi başvuruları ile gerçekleştirilebilen bir işlem olduğu ifade edildi.