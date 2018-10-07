‘Kredi kartı aidatı ve dosya masraflarını geri alabilirsiniz’ deyip!..

İstanbul'da 2016 yılında çağrı merkezi şeklinde sistem kuran vurguncular, vatandaşları voip hatlar (internet üzerinden yapılan arama) aracılığıyla arayarak kart aidatları ve kredi dosya masraflarının iadesini sağladıklarını söyleyip inandırdılar.
Herhangi bir banka aracılığı olmadan yüksek tutarlı iadeleri gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler veren dolandırıcılar, ikna ettikleri vatandaşlardan hizmet bedeli adı altında bir komisyon talep ettiler. Komisyon tahsilatının yapılabilmesi için de vatandaştan kredi kartı bilgilerini istediler. Aldıkları bilgilerle de kredi kartlarından para çekimi yaptılar.
Komisyon ücreti alınmasına rağmen dosya takipleri ve iade işlemleri gerçekleşmeyince kandırıldıklarını anlayan 41 vatandaşlar savcılığa başvurdu. Savcılığın yaptığı tespitlere göre, 740 kişiden toplamda 1 milyon 529 bin TL tutarında komisyon bedeli adı altında çekimler yapıldı.
Savcılık, yakalanan 31 şüpheli hakkında “Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.
Komisyon alınarak gerçekleştirilen bu işlemlerin, vatandaşlar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden şahsi başvuruları ile gerçekleştirilebilen bir işlem olduğu ifade edildi.
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