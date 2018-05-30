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Kritik ankette Erdoğan’a MHP şoku!

Metropoll araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18’ anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı yüzde 46.3’e düştü. Anketten çıkan sonuç: AKP seçmeni iki konuda rahatsız..

android-time 12:01 30 Mayıs 2018
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Kritik ankette Erdoğan’a MHP şoku!
Metropoll araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18’ anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı yüzde 46.3’e düştü. Anketten çıkan sonuç: AKP seçmeni iki konuda rahatsız..

Cumhuriyet Gazetesi’nin aktardığı habere göre;

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Ankete göre Erdoğan AKP seçmeninin yüzde 89.2'sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30'unun onayını alabildi.

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AKP ile MHP 24 Haziran'daki seçimler için ‘cumhur ittifakı'nı kurdu. İttifakın cumhurbaşkanı adayıysa Erdoğan.

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Erdoğan'ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6'ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

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Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

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Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.

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Son güncelleme: android-time 12:0930.05.2018
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