‘Kriz gazetelerin kapanmasına yol açtı’

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ekonomik kriz nedeniyle gazetelerin durumlarının kötüye gittiğini ve bazı gazetelerin kapandığını, bazılarının da kapanma durumuna geldiğini söyledi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TGF seçimlerinde tekrar genel başkanlığa seçilen aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti olan Yılmaz Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen ziyarette Vali Çakacak, toplumu doğru bilgilendirme adına en büyük görevlerden birinin de basın mensuplarına düştüğünü söyledi. İnsanlara hızlı ve sağlıklı haber verme bilincini bünyesinde barındıran gazeteciliğin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, Eskişehir basınının çok kaliteli habercilik yaptığını belirtti. Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, “Öncelikle yerel basınımızı yaptığı güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Hepimizin ortak bir amacı Eskişehir'imizi bulunduğu yerden daha ileriye taşınmaktır. Toplumun ihtiyaç duyduğu bilgileri en kısa zamanda ve en hızlı bir şekilde topluma ulaştırıyorsunuz. Toplumu bilgilendirme, toplumun ufkunu açma ve toplumu yönlendirme konuları ile toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesinde son derece hassas bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bizde, sizleri yakından takip ediyoruz. Bizim açımızdan değerlendirilmesi gereken birçok hususlar oluyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HER OLAYIN ALTINDAN KALKMIŞTIR

TGF Genel Başkanı Karaca, Türk basınının bilhassa Anadolu basınının sorunlarının çözümü noktasında büyük mücadeleler verdiklerini belirterek, “Tabi ne yazık ki son dönemdeki sıkıntılar bugünden itibaren Anadolu'da gazetelerin kapanmasına yol açtı ve yol açıyor. Bugün Çanakkale'de günlük çıkan bir gazetemiz bu nedenle gazetesini kapatmak durumunda kaldı. Ulusal yayın yapan Vatan Gazetesi yayınına son veriyor. Biz kendi içimizde mutlaka sıkıntıların aşılması yönünde mücadelemizi sürdürüyoruz ama maalesef kendi içimizdeki tedbirler bun yetmiyor. Kendi sorunlarımızı da göz önüne alacağız ama ülke sorunları da bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye her olayın altından kalkmıştır. Bu ekonomik sıkıntıların da altından kalkacağına inanıyorum” diye konuştu.