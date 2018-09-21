‘Kriz yoksa bu vatandaşlık da neyin nesi?’

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yabancıların Türk vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran değişikliklere tepki göstererek “Türk vatandaşlığı bu kadar ucuz mu?” diye sordu.

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortadayken ve 80 milyon bu krizi iliklerine kadar hissediyorken, Cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe giren Türk vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran değişiklikler, hangi ihtiyaçtan dolayı yapılmıştır?” diyen Kılıç, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

2 MİLYON DOLARDAN 500 BİN DOLARA

Kılıç “Bundan 8 yıl önce yapılan düzenlemede 2 milyon dolar olan sabit sermaye tutarını bugün 500 bin dolara indireceksiniz, taşınmaz bedelini 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşüreceksiniz, en az 100 kişiye istihdamı 50'ye çekeceksiniz sonra da kriz yok diyeceksiniz. Kriz yoksa durup dururken bu değişiklikler niye yapıldı?” diyerek,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

• Türk vatandaşlığına geçişle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak vatandaşlığa hak kazanma koşullarının kolaylaştırılmasının gerekçesi nedir?

• Türkiye vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran bu değişiklikler hangi ihtiyaçtan dolayı yapılmıştır? Ülkemizin içine bulunduğu ekonomik durumun ve doğrudan yatırımlardaki azalmanın bu değişikliklerde etkisi var mıdır?

• Son 10 yılda siyasi sığınma, can güvenliği ve savaştan kaçma gibi nedenlerde dâhil olmak üzere Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin toplamı ne kadardır? Halen Türk vatandaşlığına geçme talebinde bulunan ve işlemleri devam eden kaç kişi bulunmaktadır? Vatandaşlığa kabul edilen ve işlemleri devam edenlerin ülkelere göre dağılımı nasıldır?

• 2010 yılından bugüne kadar siyasi sığınma, savaş ve güvenlik gibi gerekçelerin dışında sabit sermaye tutarı, gayrimenkul, istihdam ve mevduat koşuluna göre toplam kaç kişi bu yönetmelik kapsamında vatandaşlık hakkı kazanmıştır? Türk vatandaşlığına geçenlerin daha önce vatandaşı oldukları ülkelere göre dağılımı nasıldır?

• Taşınmaz sahibi olma koşuluna bağlı olarak Türk vatandaşlığına geçenlerin sahip oldukları gayrimenkullerin sayısı ve bu gayrimenkullerin illere göre dağılımı nasıldır?

• 19 Eylül'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler doğrultusunda sabit sermaye tutarı, gayrimenkul, istihdam ve mevduat koşuluna bağlı olarak kaç kişinin Türk vatandaşlığına geçme talebinde bulunacağı öngörülmektedir?”