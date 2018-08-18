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Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı için tatile gidenlere Meteoroloji'den kritik uyarı. Bayramda tatil beldelerine ve memleketlerine giden vatandaşların aşırı sıcaklara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Özellikle ülkenin batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların insan sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaştığı bildirildi.

android-time 21:32 18 Ağustos 2018
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Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak?
Kurban Bayramı için tatile gidenlere Meteoroloji'den kritik uyarı. Bayramda tatil beldelerine ve memleketlerine giden vatandaşların aşırı sıcaklara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Özellikle ülkenin batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların insan sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaştığı bildirildi.

Hava durumu tatile giden vatandaşlar için büyük önem arz ederken bayram sürecinde tatile giden vatandaşlara uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar ekstrem sıcaklıklar konusunda tatilcileri uyarırken gündüz güneşin en tepede olduğu vakitlerde sokağa çıkarken dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Bayramın 1. günü hava durumu.

Bayramın 1. günü hava durumu.

KURBAN BAYRAMI İÇİN SON HAVA DURUMU

Kurban Bayramı’nın birinci günü ülkenin genelinde güneş görülürken Doğu Karadeniz bölgesinde sıcaklıklarla birlikte gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor.

Güneydoğu’da ise sıcaklıklar 30 derecenin de üzerine çıkarak insan sağlığını tehdit eder hale geliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde yer yer bulutlar görünse de bayramın birinci günü aşırı sıcak geçecek.

 

Son güncelleme: android-time 00:4019.08.2018
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