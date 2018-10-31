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Kucağında bebekle eşinden dayak yedi, şikayetçi olmadı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşi A.K.'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı. A.K, eşinden şikayetçi olmadı.

android-time 11:22 31 Ekim 2018
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Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşi A.K.'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı. A.K, eşinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Musa K., kucağında bebek, yanında da 2 çocuğu olan eşi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. eşini defalarca tokatladı. A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılıp düştü. Tüm bu yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, Musa K.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan A.K. ise eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.’nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 11:3031.10.2018
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