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Küçük çocuğa taciz iddiası kenti karıştırdı

Konya'da, 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen eski Kuran Kursu öğreticisi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

android-time 12:09 17 Eylül 2018
Haberler Gündem
Küçük çocuğa taciz iddiası kenti karıştırdı
Konya'da, 4-5 yaşlarındaki bir erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen eski Kuran Kursu öğreticisi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

İddialara göre olay, Konya’nın Selçuklu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Evlerinin önünde oynayan çocukları pantolonunu indirerek taciz ettiği iddia edilen A.Ö, çocukların mahalle berberinden yardım istemeleri üzerine olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahallenin linç etmeye çalıştığı şüpheliyi gözaltına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
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15 GÜN ÖNCE TAŞINMIŞ

Mahalleye 15 gün önce taşındığı belirtilen A.Ö’nin bir Kuran Kursu’nda öğretici olduğu ve olaydan önce görevden alındığı öğrenildi.

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