Küçük Eylül’ün ölümü Türkiye’yi yasa boğdu…

Türkiye, Eylül ile Leyla'nın yasını tutuyor. Ankara Polatlı'da 22 Haziran Cuma günü sokağa oynamaya çıkan ancak daha sonra haber alınamayan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailesinin jandarmaya ve AFAD yetkililerine haber vermesi sonucu yapılan arama çalışmalarında küçük kız bulunamamıştı. Daha sonrasında ise komşu Uğur Koçyiğit'in diktiği direğin altında minik Eylül'ün cesedi bulunmuştu. Tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

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DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE KÜÇÜK EYLÜL’ÜN CESEDİ BULUNDU

Bir vatandaş jandarmayı arayarak tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre mesafedeki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine bir elektrik direğinin dibi kazıldı, Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eylül'ün cesedinin bulunduğu alana jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Alanda kazılan toprak yığınları ve oluşan çukur dikkat çekti. Jandarma ekipleri vatandaşların olay yerine gitmesine izin vermedi.

Olayın bir numaralı şüphelisi, Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu cezaevinde özel ekiplerce sorgulanırken, katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. 7 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Uğur Koçyiğit’in yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltında bulunuyor.

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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ankara Valisi Ercan Topaca, “Yavrumuzun boğularak, öldürüldüğünü tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle 1 tutuklu, 4 de gözaltına olan şahıs var. Başka bu olayı bilen kişiler de çıkabilir. Şunu biliyoruz, bütün kamuoyunun bütün milletimizin bu işten bu hunharca olaydan olumsuz etkilendiğini, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde bu işin faillerinin hak ettikleri cezayı çekmeleri konusunda beklenti var. Bütün vatandaşların devletimize güvenmelerini, hukuk nezdinden ne gerekiliyorsa yapılacağını ifade etmek istiyorum. Eylül kızımızın ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

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