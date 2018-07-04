Amcası küçük Leyla’yı nasıl tanıdığını anlattı: Küçük Leyla Aydemir’in cinayetinde üzücü detaylar…

Türkiye'nin acı gündemi küçük Leyla cinayeti. i Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin bir kadın gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve medyumluk yaptığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı. Küçük Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, Habertürk'e konuştu. Acılı amca, "Ömür boyu gözümden gitmeyecek Leyla'nın o yüz şekli. Sadece dudaklarından, dişlerinden ve burnunu tanıdım. Yüzü morarmıştı. Cani güneşin altında elbisesiz bırakmış" dedi.

Küçük Leyla’nın öldürülmesi tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. Leyla’nın cinayetine olan tepki çığ gibi büyürken bu acı olaya dair detaylar da bir bir ortaya çıkıyor. O köyde ‘Medyum' olduğunu iddia eden kadın gözaltına alındı. Leyla’nın amcası küçük Leyla’nın cesedini nasıl tanıdığını anlattı. İşte detaylar…

GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST BIRAKILDI

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve ‘medyum' olduğunu iddia eden kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

LEYLA AMED'Lİ FUTBOLCUNUN YEĞENİ ÇIKTI

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, ailesiyle geldiği dedesinin köyü Bezirhane'de kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in profesyonel futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu öğrenildi. Daha önce 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve son olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor'da futbol oynayan Önder Karaboğa'nın yeğeni Leyla için Amedspor, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Amedspor sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, “Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa'nın yeğeni olan küçük Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmış. Hepimizin başı sağolsun” denildi.

MİNİK LEYLA NEDEN ÖLDÜ?

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yapılan otopsi sonucunda Leyla’nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirterek, “Dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Cesette herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı.