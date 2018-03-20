Küçükçekmece Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi etkinlik afişleri sosyal medyada alay konusu oldu

Küçükçekmece Belediyesi'nin 21 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığı "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri" kapsamında hazırladığı 'Atatürk'süz' etkinlik afişleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, afişte yer alan İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan tanklar da alay konusu oldu.