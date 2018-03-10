Küçükçekmece’de UBER aracına silahlı saldırı!

İstanbul Küçükçekmece'de yolcu almaya giden UBER aracına bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Araçta yolcu olmaması büyük bir faciayı önlerken, sürücü ise Küçükçekmece Emniyete Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

İstanbul’da bir UBER saldırısı da akşam saatlerinde Küçükçekmece’de yaşandı. İddialara göre, Yunus Emre A. aracıyla Halkalı’ya müşteri almaya gidiyordu. Kanarya Mahallesi’nden geçen Yunus Emre A.’yı şüpheli bir kişi durdurmak istedi. Aracıyla durmayarak devam eden UBER sürücüsüne şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı.

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Aracına 4 kurşun isabet eden Yunus Emre A. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin saldırganın kimliğini tespit ve yakalama çalışmaları devam ediyor

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Son zamanlarda UBER sürücülerine karşı yaşanan saldırılardan biri de dün akşam 01:30 sıralarında yaşanmıştı. Harbiye’de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER aracına bıçakla saldırmış, UBER sürücüsü aracını çizen taksi şoförünün üzerine sürerek kurtulmuştu.

