Küçükçekmece’de UBER aracına silahlı saldırı!

İstanbul’da bir UBER saldırısı da akşam saatlerinde Küçükçekmece’de yaşandı. İddialara göre, Yunus Emre A. aracıyla Halkalı’ya müşteri almaya gidiyordu. Kanarya Mahallesi’nden geçen Yunus Emre A.’yı şüpheli bir kişi durdurmak istedi. Aracıyla durmayarak devam eden UBER sürücüsüne şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı.
Aracına 4 kurşun isabet eden Yunus Emre A. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisin saldırganın kimliğini tespit ve yakalama çalışmaları devam ediyor
Son zamanlarda UBER sürücülerine karşı yaşanan saldırılardan biri de dün akşam 01:30 sıralarında yaşanmıştı. Harbiye’de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER aracına bıçakla saldırmış, UBER sürücüsü aracını çizen taksi şoförünün üzerine sürerek kurtulmuştu.