Küçükçekmece’deki vahşetin detayları ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül'de Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki evinde Yusuf Ahmet Öz'ün 22 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
KATİL KOMŞU YAKALANDI
Çalışmalar sonucu Yusuf Ahmet Öz'ü öldürenin komşusu F.Ç. (41) olduğu belirlenerek takip başlatıldı. Sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu F.Ç. isimli şüpheli dün gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU ETKİSİYLE YAPTI, HIRSIZLIK SÜSÜ VERDİ
Emniyete götürülen katil zanlısı komşunun aldığı yüksek dozajda uyuşturucunun etkisiyle önce cinayeti işlediği ardından da olaya hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.
F.Ç. isimli şüpheli emniyette verdiği ifadede, “Uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Olaya hırsızlık süsü vermek için çaldığım eşyaları satarak tekrar uyuşturucu aldım” dediği öne sürüldü. F.Ç.'nin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, çalıntı eşyaları satın alan C.A.'yı da gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor.
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