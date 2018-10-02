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Küçükçekmece’deki vahşetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki engelli Ahmet Yusuf Öz'ü kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle 22 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra hırsızlık süsü veren komşusu F.Ç. ile birlikte C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan F.Ç.’nin “Uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Olaya hırsızlık süsü vermek için çaldığım eşyaları satarak tekrar uyuşturucu aldım” dediği öne sürüldü.

Tugay SADAY
android-time 18:56 2 Ekim 2018
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Küçükçekmece’deki vahşetin detayları ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki engelli Ahmet Yusuf Öz'ü kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle 22 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra hırsızlık süsü veren komşusu F.Ç. ile birlikte C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan F.Ç.’nin “Uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Olaya hırsızlık süsü vermek için çaldığım eşyaları satarak tekrar uyuşturucu aldım” dediği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Eylül'de Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki evinde Yusuf Ahmet Öz'ün 22 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

KATİL KOMŞU YAKALANDI

Çalışmalar sonucu Yusuf Ahmet Öz'ü öldürenin komşusu F.Ç. (41) olduğu belirlenerek takip başlatıldı. Sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu F.Ç. isimli şüpheli dün gözaltına alındı.

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UYUŞTURUCU ETKİSİYLE YAPTI, HIRSIZLIK SÜSÜ VERDİ

Emniyete götürülen katil zanlısı komşunun aldığı yüksek dozajda uyuşturucunun etkisiyle önce cinayeti işlediği ardından da olaya hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.

F.Ç. isimli şüpheli emniyette verdiği ifadede, “Uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Olaya hırsızlık süsü vermek için çaldığım eşyaları satarak tekrar uyuşturucu aldım” dediği öne sürüldü. F.Ç.'nin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, çalıntı eşyaları satın alan C.A.'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor.

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Son güncelleme: android-time 18:5702.10.2018
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