Kullanıcı itiraf etti, satıcı yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu hap, uyarıcı spreyler ve 590 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Amirliğinde görevli Narkotim ekipleri, Vatan Mahallesi’nde durumundan şühelendiği yabancı uyruklu M. A. adlı kişinin üzerinde uyuşturucu haplar buldu. M. A., sorgusunda uyuşturucu hapları Daracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren yabancı uyruklu N.R. isimli şahsın işlettiği iş yerinden aldığını itiraf etti.

Harekete geçen Narkotim ekipleri, N.R.'nin iş yerinde yaptığı aramada 93 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 2 adet uyarıcı sprey ele geçirdi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 590 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan M.A. ve N.R, emniyeteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.