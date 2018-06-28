‘Kumbara’ lakaplı zanlı tutuklandı

Başkent'te EGO otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayları ile ilgili 'kumbara' lakaplı bir şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, EGO otobüslerinde meydana gelen yankesicilik olayında bir vatandaşın cebindeki 600 liranın çalınması üzerine bir çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları görüntü analizinde yankesicilik yapan zanlının yankesicilikten çok sayıda sabıkası olan ‘kumbara’ lakaplı Ahmet E. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu polis ekiplerince yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA (İHA) –