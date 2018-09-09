Kumkapı’da yapılan denetimlerde silah ve satır bulundu

Fatih'e bağlı Kumkapı Mahallesi’nde denetlenen iş yeri ve metruk binalardan çıkan 3 adet silah ve bir adet satıra polis ekipleri el koydu. Aramalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüphelide gözaltına alındı.

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'e bağlı Kumkapı Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 7 iş yeri ve 8 metruk binada da arama yapıldı.

Yapılan aramalarda iki adet tabanca, bir adet pompalı tüfek ve bir adet satırla birlikte sigara paketine saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama kapsamında GBT sorgulaması yapılan 658 kişiden hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüphelide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.