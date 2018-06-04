Kumkapı’ya ‘narko sokak’ operasyonu

İSTANBUL Polisi sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Kumkapı’da düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri ve çok sayıda narkotik polisi katıldı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Torbacı adı verilen sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlenen çalışmanın Fatih, Kumkapı'da gerçekleştirildi. Ekipler operasyon öncesinde Yenikapı'da toplanarak planlama yaptı.

Belirlenen sokaklara, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde 2 koldan girildi. Sokak satıcılarına karşı neredeyse hergün farklı operasyonlar düzenleyen İstanbul Narkotik Polisi (iNP) Katipkasım Mahallesi, Kadırga ve Nişanca Mahallesi'nde bir çok noktada arama yaptı. Bahçe, duvar dipleri ve yıkılmaya yüz tutan eski binalarda arama yapan ekipler bazı şüphelileri de durdurdu. Üst araması yapılan şüphelilerin kimlik kontrolü de yapıldı.

KOKAİN VE SKUNK

Operasyonda eğitimli dedektör köpek Fırtına'da kullanıldı. Yapılan aramalarda, bir binanın korkuluğunda skunk adı verilen sentetik esrar ve kokain ele geçirildi. Skunk kokain dışında farklı miktarda çeşitli türlerde uyuşturucu da ele geçildiği öğrenildi. İNP birimleri ”Narko Sokak” adı verilen çalışmaların süreceğini dile getirdi.