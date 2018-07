Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayram hangi güne geliyor? 2018 Resmi tatilleri ve kurbanlık fiyatları…

Bayrama bir aydan daha az bir süre kaldı. Tatile gitmek isteyen ya da ibadetini yerine getirmek isteyen yurttaşlarımız Kurban Bayramı 2018 ne zaman? Kurban Bayram hangi güne geliyor? ve kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtını araştırıyor. Haberimizde tüm bu soruların yanıtlarını ve 2018 resmi tatillerini bulabilirsiniz

KURBAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın 9 gün olması için idari izin gerekiyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan hafta sonları da eklenince tam 9 gün tatil yapılması öngörülüyor.

2018 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

DİYANET İŞLERİ’NİN AÇIKLADIĞI KURBANLIK FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen “2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini söyledi.

“Emanetleriniz emanetimizdir.” düsturuyla yola çıkan TDV'nin, kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü belirten Erbaş, vakfın, “dini esaslara uygun ve güven veren” bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.



2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kars Hayvan Pazarı’nda satışı sunulan hayvanların fiyatlarının 7 bin ile 12 bin lira arasında değiştiğini belirten Resul Morkoç, “Kurbanlık satışları şuanda iyi gidiyor. Hayvan fiyatları da geçen seneye göre normaldir. Aşırı ne pahalıdır, ne de ucuzdur. İl olarak malımızda kurbanlığı müsaittir. 81 ile yetecek kurbanlık hayvanlarımız var. Sevkiyata hazırdır. Fiyatlar boğa olarak 7 ile 12 bin lira arası, tosun olarak 7 ile 10 bin lira arasında şuanda satılıyor” dedi.

İnsanlarda alım gücü olmadığına dikkat çeken üretici Kadir Dağ, “Kurban satışları başladı, insanlarda alım gücü yok. Hayvanlar pahalıdır ama satılmıyor. Saman var ama girdisi fazla olduğu için, maliyeti pahalı olduğu için hayvanlar pahalıdır. İnsanlarda da alım gücü yok. Mazot 6 lira, buradan bir hayvanın İstanbul’a götürülmesi hayvan başı bin 500, 2 bin lira masraf biniyor. Nakliye pahalı insanlar ş yapamıyor. Ondan dolayı insanlarda alım gücü yok. Kars hayvancılık bölgesi Kars’ta et 50 lira, düşünün bir insan asgari ücret ile 40 liraya çalışıyor. Bir insan nasıl 1 kilo et alabilir. Alamaz, yani bunun diğer girdilerini düşünün, insanlarda alım gücü yok” diye konuştu.

Öte yandan Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürüldü. Normalde sabah 07.00’de başlayan ve saat 10.00’da kapanan Hayvan Pazarı alış-veriş olmadığından saat 08.00’de kapandı. Küçükbaş hayvanların bin liradan satışı sunulduğu, büyükbaş hayvanların fiyatlarının 7 ile 12 bin lira arasında değiştiği Kars’ta üreticiler Kurban Bayramı’na 1-2 gün kala işlerinin daha iyi olacağına inanıyor.

Erbaş, “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla düzenlenen program kapsamında, yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde Başkanlığın, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirileceğini anlattı.



KURBAN BAYRAMININ ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

KURBAN BAYRAMININ ANLAMI

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Peygamber İbrahim’in eşi Sare’den bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sare’den bir çocuğu olması durumunda bunu Tanrı’ya Kurban olarak adadı. Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git” dedi, “Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.” İbrahim, “Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı’nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak’ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rab’bin meleği göklerden, “İbrahim, İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “İşte buradayım!” diye karşılık verdi. Melek, “Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.” İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu.”

Kur’an metinlerinde bahsi geçen çocuğun “yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk” olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir (Sâffât Sûresi: 101). Fakat İbrahim’in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için İsmail olarak tefsir edilir ve müslümanlar çocuğun İsmail olduğuna inanırlar.Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl) Allah’a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” der.Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür. Ancak Allah’ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur.