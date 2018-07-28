Kurban Bayramı ayın kaçında kutlanacak? 2018 Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil yapacağız?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İslam aleminde Kurban Bayramı'nda Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak için hayvanlar kurban edilir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu özel günde Müslümanlar en temiz ve en güzel kıyafetlerini giyerek sevdiklerini ziyaret eder ve bayramlaşır. Vatandaşlar bu sene Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? merak ediyor. İşte Kurban Bayramı hakkında ayrıntılar...

Kurban Bayramı’nda vatandaşların bir kısmı tatile çıkmayı düşünüyor. Bayramın haftaiçine denk gelmesi sayesinde tatil, haftasonları ile birleşecek. Ve 9 günlük bir tatil yapılabilecek. Yalnızca 20 Ağustos Pazartesi günü bayram arifesi olduğundan devlet dairelerinde ve bazı iş yerlerinde bugünün de tam gün tatil olup olmayacağı bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. Kurban Bayramı ayın kaçında kutlanacak? İşte ayrıntılar… 2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil 2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.