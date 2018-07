Kurban yaklaşıyor, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

Vatandaşlar heyecanla Kurban Bayramı ne zaman sorusunu soruyor. Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. Kurban Bayramında 9 gün tatil olması da ihtimaller dahilinde. Ramazan Bayramı sonrası tatil planı için Kurban Bayramı en ideal tarih gibi görünüyor. Peki 2018 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek.

Kurban Bayramı yaklaşırken bayrama dair önemli tarihler merak konusu. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı miladi takvime göre ne zaman hangi gün? 2018'de Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın hafta içine denk gelmesi ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAMI

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir.