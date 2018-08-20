İl il Kurban Bayramı namaz vakitleri: Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı’na saatler kaldı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce inanan vatandaşımız merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Memleketlerine gidenler hazırlıksız yakalanmamak için Diyanet il il, şehir şehir bayram namazı vakitlerinden memleketindeki Kurban Bayramı saatini öğrenmek istiyor. İşte il il kurban bayramı namazı saatleri, bayram namazı vakitleri...

Yurdumuzun dört bir yanında yarın Kurban Bayramı kutlanmaya başlayacak. Binlerce inanan vatandaşımız bayram namazıyla Kurban Bayramı’na başlayacak. Kurban Bayramı için saatler kalırken namaza gidecek vatandaşlar saatleri Google üzerinde araştırmaya başladı. Bayram namazı saat kaçta diye merak ediyorsanız sorunuzun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm illerimiz için bayram namazı vakitleri…

Aşağıdaki link üzerinden Kurban Bayramı namazı saatlerini il ve ilçelere göre seçerek bulabilirsiniz, ayrıca haberimizin devamındaki listeden kendi ilinizin namaz saatini de tespit edebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET LİSTESİ

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKİTLERİ 2018

Adana: 06.39,

Adıyaman: 06.27,

Afyon: 06.57,

Ağrı: 06.06,

Aksaray: 06.43,

Amasya: 06.33,

Ankara: 06.46

Antalyalya: 06.58,

Ardahan: 06.05,

Artvin: 06.09,

Aydın: 07.08,

Balıkesir: 07.06,

Bartın: 06.45,

Batman: 06.15,

Bayburt: 06.16,

Bilecik: 06.57,

Bingöl: 06.17,

Bitlis: 06.11,

Bolu: 06.50,

Burdur: 06.59,

Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12,

Çankırı: 06.42,

Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03,

Diyarbakır: 06.19,

Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09,

Elazığ: 06.22,

Erzincan: 06.20,

Erzurum: 06.12,

Eskişehir: 06.56,

Gaziantep: 06.31,

Giresun: 06.23,

Gümüşhane: 06.19,

Hakkari: 06.05,

Hatay: 06.37,

Iğdır: 06.01,

Isparta: 06.58,

İstanbul: 07.00

İzmir: 07.11,

Kahramanmaraş: 06.32,

Karabük: 06.46,

Karaman: 06.48,

Kars: 06.04,

Kastamonu: 06.41,

Kayseri: 06.37,

Kırıkkale: 06.44,

Kırklareli: 07.07,

Kırşehir: 06.42,

Kilis: 06.32,

Kocaeli: 06.57,

Konya: 06.50,

Kütahya: 06.58,

Malatya: 06.26,

Manisa: 07.09,

Mardin: 06.17,

Mersin: 06.42,

Muğla: 07.07,

Muş: 06.13,

Nevşehir: 06.40,

Niğde: 06.41,

Ordu: 06.25,

Osmaniye: 06.36,

Rize: 06.14,

Sakarya: 06.55,

Samsun: 06.31,

Siirt: 06.12,

Sinop: 06.35,

Sivas: 06.30,

Şanlıurfa: 06.25,

Şırnak: 06.10,

Tekirdağ: 07.06,

Tokat: 06.31,

Trabzon: 06.18,

Tunceli: 06.20,

Uşak: 07.01,

Van: 06.05,

Yalova: 07.00,

Yozgat: 06.38,

Zonguldak: 06.49

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KURBAN BAYRAMI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

“Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincide iki yana bırakılır. Üçüncü tekbirde ise eller bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir zamlı sure okur ve beraberce rükuya gidilir.Rüku ve secdeler yapılarak ayağı kalkılır ve eller baglanır.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve zamlı sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncü tekbirde eller yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Daha sonra da secde yapılır.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.