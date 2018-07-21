Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihi! 9 gün tatil mi? 2018 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihi ne? Bayramda 9 gün tatil mi? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? soruları yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak en çok merak edilen sorular. Kurban Bayramı'na ve tatile dair merak edilen her şey, 2018 Dini Günler Listesi ve daha fazlası haberimizde...

İş hayatının yoğun çalışma temposu ve yeni başlayan sıcaklar yurttaşlara ne zaman tatil yapacağım sorusunu sorduruyor. 2018 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala tatil planlarını şekillendirmek isteyenler Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı biliniyor. İşte Kurban Bayramı tarihi, dini günler listesi ve 2018 kurbanlık fiyatları…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinde muhtemelen 9 gün izin yapacak. Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Kurban Bayramı bu sene 21 Ağustos Salı günü başlayacak 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

KURBAN BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Peygamber İbrahim’in eşi Sare’den bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sare’den bir çocuğu olması durumunda bunu Tanrı’ya Kurban olarak adadı. Tanrı, “İshak’ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git” dedi, “Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.” İbrahim, “Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak” dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı’nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak’ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rab’bin meleği göklerden, “İbrahim, İbrahim!” diye seslendi. İbrahim, “İşte buradayım!” diye karşılık verdi. Melek, “Çocuğa dokunma” dedi, “Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı’dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin.” İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu.”

Kur’an metinlerinde bahsi geçen çocuğun “yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk” olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir (Sâffât Sûresi: 101). Fakat İbrahim’in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için İsmail olarak tefsir edilir ve Müslümanlar çocuğun İsmail olduğuna inanırlar.Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl) Allah’a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” der.Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür. Ancak Allah’ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2018





“KURBANLAR, MAZLUM KARDEŞLERİMİZE DAĞITILIYOR”

Vekaletle kurban kesim programının, Türkiye'de müftülükler, yurt dışında da büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğüne işaret eden Erbaş, şöyle konuştu:

“Yeryüzünde iyilik hakim olana kadar durmaksızın çalışmayı şiar edinen vakfımız, kestiği kurbanları yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına ulaştırmaktadır. Yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize kurban dağıtımı yapılmaktadır.”

Ali Erbaş, TDV'nin 25 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği ulvi emanetin bilinci ve asla suistimale müsaade etmeyen disipliniyle vekaletle kurban kesimi konusunda öncü ve örnek olduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar 1 milyon 364 bin 158 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı vakfımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat Başkanlığımız ve Vakfımız görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilmektedir.” diye konuştu.

Vatandaşları kurban vekaleti konusunda iyi niyetli, güvenilir, şeffaf ve profesyonel çalışmalara yönelmeye, istismara karşı uyanık ve hassas olmaya davet eden Erbaş, şunları kaydetti:

“Din istismarıyla mücadele amacıyla bugüne kadar 41 ilimizde gerçekleştirilen bilinçlendirme seminerlerinin, 13-15 Temmuz arasında da kalan 40 ilimizde yapılacağını bu vesileyle ilan etmek istiyorum. Başkanlığımızın birim amirleri, uzmanları, müftü ve vaizleri tarafından verilen seminer ve bilgilendirme ziyaretleri, illerde vali ve rektörlerimizden il idari kadrolarına, yazılı ve görsel basın organlarından sivil toplum kuruluşlarına, din görevlilerimizden halkımıza uzanan geniş bir yelpazede muhataplarına ulaşmaktadır.

Kurbanlarımız kardeşlerimize umut olsun diyor, TDV tarafından bu yıl belirlenen vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 850 lira, yurt dışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, ‘www.diyanetvakfi.org.tr' ve ‘bagis.diyanetvakfi.org.tr' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca ‘0312 416 90 00′ numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir.”

Ali Erbaş, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve Din Hizmetleri Ataşelikleri ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabileceğini sözlerine ekledi. AA

İŞTE DİYANET İŞLERİ’NİN AÇIKLADIĞI KURBAN FİYATLARI

Diyanet açıkladı! 2018 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş, küçükbaş, dana, koç, koyun, keçi kaç para?

21 Ağustos’ta idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi vatandaşın en çok merak ettiği onuların başıdna kurbanlık fiyatları geliyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşte 2018 büyükbaş, küçükbaş, dana, koç, koyun, keçi kurbanlık fiyatları…

Her yıl yaz aylarına biraz daha yaklaşan Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ise el yakacak gibi duruyor. TDV'nin açıkladığı kurban kesim bedellerinden yurtiçi kurban kesim bedeli aynı kalırken, yurt dışı bedeli artış gösterdi.

YURT İÇİ 850 YURT DIŞI 625 LİRA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen “2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini söyledi.

“Emanetleriniz emanetimizdir.” düsturuyla yola çıkan TDV'nin, kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü belirten Erbaş, vakfın, “dini esaslara uygun ve güven veren” bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erbaş, “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla düzenlenen program kapsamında, yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde Başkanlığın, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirileceğini anlattı.