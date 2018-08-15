Kurban bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihi! Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı 2018'e 1 haftadan az bir süre kaldı. Bayram tatili planını yapmak ve takvimini ayarlamaya çalışan yurttaşlarımız Kurban bayramı ne zaman? Arefe Günü tatil mi? Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2018 Kurban Bayramı tarihi ne? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 günlük Kurban Bayramı tatiline dair ayrıntılar ve 2018 resmi tatil günleri...

2018 Kurban Bayramı yaklaşıyor. 9 gün tatil yapacağımız uzun bir tat,il için geri sayım devam ediyor. 2018 Kurban bayramı tarihini ve tatilin hangi gün başlayıp hangi gün biteceği merak ediliyor. İşte Arefe Günü tatil mi? Diyanetin açıkladığı kurbanlık fiyatları ne kadar? 2018 Kurban Bayramı tarihi ne? sorularının yanıtı ve 2018 resmi tatil günleri..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için çalışanlar 11 gün tatil yapma şansı bulmuştu. 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Bu sene Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE AREFE GÜNÜ YARIM GÜN

Özel sektörde çalışanlar için arefe günü yine yarım gün tatil olacak. Dileyenler yarım gün çalışıp tatile çıkarken dileyenler tam gün çalışıp yarım gün mesaisi alabilecekler. Özel sektör için 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos hafta sonu tarihleri de resmi tatil olmayacak.

2018 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

2018'İN KALANINDAKİ TATİL GÜNLERİ

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

DİYANET İŞLERİ KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

2018 KURBANLIK FİYATLARI

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile canlı hayvan pazarına giderek, kurban almak isteyen vatandaş ve besicilerle görüştü.

Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hayvan pazarında yoğunluğun her geçen gün arttığını, hem alıcının hem de satıcının memnun olduğunu söyledi.

KURBAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ VE ANLAMI?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Müslümanlar için kutsal sayılan bugün aynı zamanda resmi tatil de demek. Kurban bayramında akraba ziyaretine gidecekler, kurban kesecekler ya da tatile gidecekler bayramının hangi günlerde olacağını merak ediyor. İşte 9 günlük kurban bayramı tatili günleri…

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.