Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihi ne? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil? İşte resmi tatiller listesi…

Ramazan Bayramı'nı geride bırakmamızın ardından Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tarihi ne? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil? soruları da yurttaşlarımızca araştırılmaya başladı. İşte 2018 resmi tatiller listesi ve resmi tatillere ilişkin bilgiler...

Tatil özlemimiz yaz aylarında yoğunlaşırken hemen herkes 2018 Kurban Bayramı tarihi ne? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil? Kurban Bayramı ne zaman? sorularının cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Kurban Bayramında 9 gün tatil olması da yüksek ihtimal. İşte 2018 Kurban Bayramı tatili ve resmi tatiller listesi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

2018 YILININ RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)