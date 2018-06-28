Kurban Bayramı ne zaman? 2018’de Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2018 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala tatil planlarını şekillendirmek isteyenler Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

İş hayatının yoğun çalışma temposunda tatil günleri sıkça araştırılıyor. Zilhicce ayının 10. günü idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. 2018'de Kurban Bayramı miladi takvime göre 21 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın hafta içine denk gelmesi ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor. 2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ – 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) – 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi) – 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil – 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil – 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) – 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) – 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) – 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil – 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil – 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil – 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil – 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil – 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2018