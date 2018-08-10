Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte günden güne yaklaşan Kurban Bayramı ve kurbanlık fiyatları…

Kurban Bayramı tatili hakkında önemi açıklamalar yapıldı ve Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Şimdi tatilini planlamaya başlayanlar Kurban Bayramı ne zaman sorusunu soruyor. Yılın en uzun tatilini Kurban Bayramında yapacağız. Bayrama sayılı günler kala, kurbanlık almak, bayramı en güzel şekilde idrak etmek ya da tatil yapmak isteyenler merak ediyor: Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı bu sene haftaiçine denk geldi, haftasonlarıyla da birleşince tam 9 gün tatil olacak. 20 Ağustos Pazartesi arife günü, 21-22-23-24 Ağustos da bayram, yani resmi tatil. Kurban Bayramı'nda bu yılın en uzun resmi tatilini yapacağız. 9 günlük tatil için vatandaşlar rezervasyonlarını yaptı, biletlerini aldı. Binlerce ek sefer düzenlendi. İşte yaklaşan Kurban Bayramı ile iligli merak edilenler…

DİYANET İŞLERİ KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

2018 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GELDİ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul’a gelmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan Hayvan Sevk Kontrol Noktası’nda canlı hayvan taşıyan araçlar tek tek kontrol edildi.

Vatandaşların, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, “Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

“Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın.” diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.